Глюкоза оказалась в черном списке: карьера певицы под угрозой

Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) попала в переплет. На днях певицу задержали в столичном аэропорту. Сотрудники заподозрили, что артистка находилась под веществами: якобы у нее было перекошено лицо, она еле держалась на ногах. Медосвидетельствование Наталья пройти отказалась. В результате сегодня, 22 октября, в суде ее оштрафовали на пять тысяч рублей.

Меж тем шумиха вокруг артистки набирает обороты. Говорят, Чистякова-Ионова попала в негласный черный список артистов для выступлений на новогодних телевизионных шоу. Как выяснил телеграм-канал SHOT, Глюкозу не пригласили на съемки "Голубого огонька". Кроме того, каналы и блогеры не готовы звать певицу на шоу, особенно на новогодние, чтобы это не ударило по их репутации после скандала с наркотиками.

А еще организаторы мероприятий сейчас не заинтересованы в выступлениях Глюкозы. Те же, с кем ведутся переговоры о корпоративах, просят сделать существенную скидку на гонорар из-за возможных рисков. В Сети пользователи обсуждают, что карьера Чистяковой-Ионовой висит на волоске.

Отметим, что в последнее время Наталья предпочитает быть в тени. Она почти не посещает светские мероприятия. После скандала с летним концертом в Красноярске, когда артистка появилась на сцене в странном виде и возмутительно себя вела, артистка пропала со всех радаров, удалила публикации в социальных сетях и взяла паузу. Спустя время она появилась в медиапространстве, объявив, что "нашла силы" вернуться, однако петь Наталья чаще не стала, а решила зарабатывать в качестве диджея и выступает преимущественно в клубах.