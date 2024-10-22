Хотели тишины: пропавших в Красноярском крае детей нашли в заброшенном доме

В Красноярском крае нашли двух пропавших детей. Как оказалось, брат с сестрой самовольно ушли из дома, чтобы "побыть в тишине".

Инцидент произошел в шестом микрорайоне города Шарыпова. 10-летний мальчик и 11-летняя девочка (двоюродные брат с сестрой) ушли из дома и не вернулись к ночи. Их матери забили тревогу и обратились в полицию. На поиски несовершеннолетних подняли весь личный состав полиции города, передает РИА Новости.

Девочку и мальчика обнаружили в 30 километрах от города, в одном из заброшенных домов в селе Парная. Это место было им знакомо, так как раньше семья проживала в этом населенном пункте. Наводку полицейским дал водитель автобуса, который сообщил, что подвозил ребят в село.

Дети целы и невредимы. На допросе у полицейских они рассказали, что ушли из дома, так как хотели побыть в тишине – они устали от братьев и сестер, гостей и криков, передает telegram-канал Baza. Билеты на автобус они купили на накопленные деньги. С собой взяли сменную одежду, тапочки и зубные щетки.

Кроме того, дети попросили инспекторов ПНД разрешить им неделю пожить в детском доме. Они хотят сравнить условия и понять, где им будет лучше. Родители детей не против такого эксперимента, сообщил собеседник telegram-канала.