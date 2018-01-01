Путин похвалил Новый банк развития БРИКС за активность

Новый банк развития БРИКС уже стал хорошим и перспективным финансовым институтом, который многое сделал за прошедший год. Такое заявление сделал во вторник, 22 октября, президент России Владимир Путин во время встречи с главой финансовой организации Дилмой Роуссефф.

Российский лидер уточнил, что усилиями этого банка с 2018 года профинансировано порядка сотни различных проектов на общую сумму 33 миллиарда долларов.

Путин подчеркнул, что Россия как председатель БРИКС в 2024 году рассчитывает на активное участие Нового банка во встрече лидеров на саммите БРИКС в Казани, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заверил, что сотрудничество в рамках БРИКС не направлено против каких-либо валют, включая доллар США, а главная цель работы объединения — "обеспечить интересы тех стран, которые принимают участие в этом формате".

Владимир Путин, общаясь с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС, процитировал слова премьер-министра Индии Нарендры Моди о том, что этот формат – не антизападное объединение, оно просто "не западное".