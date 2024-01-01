Вопрос полноценного вступления в БРИКС новых членов в текущем году не стоит на повестке дня. Об этом во вторник, 22 октября, рассказал заместитель российского министра иностранных дел и шерпа России в БРИКС Сергей Рябков.

Как напомнил дипломат в интервью изданию Politika, с 1 января 2024 года объединение БРИКС расширилось практически в два раза и еще не до конца прошла притирка тех, кто только присоединился.

Совмещать дальнейшее расширение с эффективностью практической работы непросто, хотя Россия уважительно относится к стремлению Турции присоединиться к БРИКС, подчеркнул Рябков. Он пообещал, что продолжатся "углубленные дискуссии с турецкими коллегами и, разумеется, внутри БРИКС, о том, как нам подойти к длинному перечню стран, заявивших о стремлении вступить в объединение".

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер предупредил, что "ставка Турции на Евразию" в виде заявки на членство в БРИКС — это смерть для НАТО, а Евросоюз, не принимающий Турцию уже десятки лет, просуществует еще меньше.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что название объединения БРИКС, составленное из первых букв названий государств — основателей этого союза (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), пока не планируют менять — даже с участием принятия новых членов.