Российская армия взяла под контроль населенный пункт Новосадовое в ДНР.

Село освобождали подразделения группировки "Запад", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Новосадовое расположено примерно в 20 километрах к северо-востоку от Красного Лимана.

За минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне спецоперации более двух тысяч человек, добавили в оборонном ведомстве.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы взяли село Зоряное в ДНР. Противник бежит с поля боя.