Анджелина Джоли провела две ночи с известным темнокожим артистом

Похоже, личная жизнь Анджелины Джоли после скандального развода с Брэдом Питтом наконец налаживается. Во всяком случае, так считают репортеры английского издания The Daily Mail, в распоряжении которых оказалась свежая информация о голливудской диве.

Согласно данным, Анжелина Джоли провела пару ночей с известным британским артистом, который носит псевдоним Akala. Парочка развлеклась в лондонском отеле "Коринтия" во время премьеры байопика про Марию Каллас, в котором Анджелина сыграла главную роль и, собственно, прилетела презентовать. Ее сопровождал новый возлюбленный, который, впрочем, предпочитал держаться в тени. Ходят слухи, что своего нового избранника, что моложе нее на несколько лет, Джоли увела у другой женщины.

Сообщается, что с приемным сыном актрисы Паксом Akala уже нашел общий язык. Журналисты выяснили, что исполнитель из музыкальной семьи, у него есть сестра, которая выступает под псевдонимом "Мисс Динамит".

В Сети поклонники бурно обсуждают новые отношения Анджелины Джоли. Многие надеются, что актриса наконец оставит в покое бывшего мужа Брэда Питта и перестанет настраивать детей против него.