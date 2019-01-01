ФСБ показала видео передачи взятки экс-сенатором Арашуковым в колонии

Осужденный пожизненно экс-сенатор Рауф Арашуков попытался дать крупную взятку сотруднику колонии, чтобы "комфортно" отбывать срок.

В настоящий момент он сидит в колонии ИК-6 "Черный дельфин". Видео передачи взятки сотруднику ФСИН показало ФСБ России. По данным СК, Арашуков за три миллиона рублей хотел получить больше звонков, свиданий, посылок и передач, а также решать с кем сидеть в камере.

Сотрудник колонии сообщил об этом факте в правоохранительные органы. В отношении Арашукова и его адвоката возбуждено уголовное дело.

Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года во время заседания Совета Федерации. Его обвиняли по трем статьям, среди них организация убийства. В этот же день в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора – Рауль Арашуков. В мае 2019 года Совет Федерации проголосовал за досрочное прекращение полномочий сенатора Рауфа Арашукова.

В декабре 2022 году Мосгорсуд приговорил Арашуковых к пожизненному сроку. Арашуков-старший находится в колонии в Мордовии, Арашуков-младший – в Оренбургской области.