Маск предупредил о риске нового обострения на Украине

Ситуация на Украине может обостриться из-за того, что Южная Корея планирует отправить группу разведчиков в зону боевых действий. Об этом во вторник, 22 октября, предупредил американский предприниматель Илон Маск.

Из Сеула приходят сообщения о планах отправки вспомогательного военного персонала на Украину в качестве ответа на гипотетическое появление армии КНДР в зоне спецоперации.

Маск, комментируя эти публикации, заявил в соцсетях, что "ситуация, похоже, обостряется", сообщает RT.

Ранее представитель Северной Кореи при ООН подчеркнул, что отношения Пхеньяна с Москвой являются "законными и основанными на сотрудничестве", а обвинения в отправке военных КНДР на Украину являются "беспочвенными слухами".

При этом министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что западным донорам Украины пора задуматься об обеспечении Киева средствами неядерного сдерживания, чтобы "предотвратить новую российскую агрессию".