Москвичам рассказали, вернется ли солнечная погода

В Москве до пятницы, 25 октября, сохранится преимущественно пасмурная погода без существенных прояснений, вероятны небольшие дожди. Такой прогноз дает эксперт прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Как заявил Ильин в интервью RT, в оставшиеся рабочие дни недели температура в столичном регионе будет на один-два градуса превышать климатическую норму, а в пятницу пройдет холодный фронт — столбики термометров опустятся до 4-9 градусов выше нуля.

Также не исключено, что местами пройдут осадки с примесью слабого мокрого снега, а "следующая вероятность осадков в виде снега придёт в районе 30 октября", отметил эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Вильфанд уверял, что октябрь не сулит аномально низких температур в России, местами показания термометров будут даже превышать климатическую норму.

Также Вильфанд рассказал, что в столице зимой прогнозируется изменчивая погода, с частой гололедицей и морозами до минус 25 градусов, тогда как в среднем по России зима будет довольно мягкой.