Королевский биограф унизил Меган Маркл: "Все ее идеи - полная чушь"

Бывший редактор Vanity Fair, королевский биограф Тина Браун появилась в подкасте The Ankler вместе с Дженис Мин. Журналистка, которая, как известно, назвала отказ принца Гарри и Меган Маркл от своих королевских обязанностей "катастрофой" и обвинила пару в "зависимости от драмы", воспользовалась возможностью поделиться своим мнением о бывших членах самой известной британской семьи, передает The Daily Mail.

"Проблема Меган в том, что она судит обо всем хуже всех в мире. Она безупречна в том, что все делает не так. К сожалению, все ее идеи — полная чушь", - категорично заявила Тина Браун.

При этом она назвала принца Гарри "ягненком на заклание в этой ситуации". "И он просто слепо следовал за ней, как ребенок, на самом деле", - развела руками журналистка, обсуждая переезд Гарри и Меган в Америку.

Ранее в Сети обсуждалось, что у Меган Маркл нет "собственного почерка". Имеется в виду, что у американской актрисы отсутствует собственный стиль. Все выходы супруги принца Гарри в свет, по мнению особо наблюдательных интернет-пользователей, являются отсылками в образам, которые когда-либо демонстрировали мировые знаменитости. В частности, Меган, утверждают комментаторы в Сети, обожает наряжаться в стиле Одри Хепберн, принцессы Дианы, Грейс Келли и даже Кейт Миддлтон.