Госдума рассматривает еще три проекта в сфере миграционной политики

В Госдуме сегодня рассматривают пакет законопроектов, направленных на пресечение нелегальной миграции.

Так, депутаты приняли в первом чтении документ, где предлагается повысить ответственность для юридических лиц за изготовление и оборот поддельных документов. Штраф составит от 5 до 60 миллионов рублей. Также одобрены законопроект о внесудебной блокировке интернет-ресурсов с предложениями незаконных услуг для мигрантов и запрет на посредничество при приёме экзаменов по русскому языку.

Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, необходимо установить оборудование, которое исключит махинации. И каждая площадка должна нести ответственность.