Суд принял решение по делу о знаменитых бутовских козах

Гулять - только за забором! Сегодня суд обязал владельца легендарных бутовских коз изменить подход к содержанию животных. Иск о том, что рогатые загрязняют район и портят городское и личное имущество, начали рассматривать еще летом. И вот теперь принято решение, которого так долго ждали местные жители. Что имеется в виду?

Сегодня Зюзинский районный суд столицы временно запретил Валерию Аникееву - владельцу уже ставших знаменитыми бутовских коз - отпускать их гулять без присмотра.

Как говорится в решении, ограничения будут действовать, пока мужчина не выполнит все требования столичного комитета ветеринарии. Напомним, он и выступал истцом по этому делу.

Бутовские козы оказались в центре внимания еще в конце 21 года. Жители района неоднократно жаловались на то, что "рогатые" без присмотра хозяина гуляли по району. Они выедали газоны и целые клумбы цветов, разоряли урны и помойки. Мало того, забирались на машины, скакали по ним, в результате - десятки вмятин и даже разбитых стекол. И, конечно, дворы были усеяны результатами жизнедеятельности коз, и местные жители переживали, что это может стать причиной возникновения и распространения заразных болезней.

Стоит отметить, что у животных все же еще есть шанс вернуться к привычным прогулкам, но в новом формате. Для этого хозяину придется выполнить ряд санитарных требований. Для начала отремонтировать свой забор, чтобы козы не могли покидать двор, когда им вздумается. А пути прогонов согласовать с местной администрацией. Ну и, конечно, выгул в будущем должен осуществляться только под присмотром хозяина или доверенного лица.

Впрочем, пока, как видно, животные продолжают пастись вдоль дороги. Покинуть двор им не составляет особого труда - они просто перепрыгивают ограждение.