Жители села под Волоколамском возмущены плохими дорогами

Жители сразу нескольких сёл Волоколамского городского округа жалуются на плохие дороги. Каждый день они вынуждены преодолевать километры бездорожья. Одним - чтобы дойти до детского сада или поликлиники, другим - чтобы добраться до собственного дома. Местные власти о проблемах знают, но решать их не спешат. Почему?

Полкилометра по грязи и лужам. Так вынуждены добираться до дома жители частных домов села Ярополец в Волоколамском городском округе. Но если пешком ещё обойти можно через городскую застройку, то вот подъехать на машине удаётся только, прочесав днищем. И ещё повезёт, если останутся целыми колёса.

Ася вынуждена ежедневно ходить по бездорожью с коляской. У женщины двое дочерей, одна из которых инвалид. Одного ребёнка надо водить в детский сад, а второго дома в этот момент не оставить.

Местные власти объясняют - вопрос этот решить быстро невозможно. Это не ремонт старой дороги, а строительство новой. А значит необходимо множество согласований с различными ведомствами и прочей бюрократии.

"Надо поставить землю на кадастровый учёт, внести в план график размещения, пройти совет депутатов на выделение денежных средств. Я думаю, что всё это по строительству данного участка будет заложено на 25 год и будет реализовано к концу года", - сообщил Алексей Сальников, начальник управления благоустройства дорожной деятельности администрации Волоколамского городского округа.

Однако дорогой проблемы в Ярополецком поселении не заканчиваются. Жители соседней деревни Мусино, чтобы попасть в город, вынуждены делать крюк в 7 километров через сельскохозяйственное поле. Единственный мост через реку рухнул пять лет назад.

Альтернативную дорогу постоянно размывает и застрять на ней проще, чем проехать. А рукотворные пешеходные мостки через реку смывает каждую весну. Однако по бумагам этого моста и вовсе не существует. Он даже не числился в муниципальной собственности городского округа. В советское время переправу построил местный совхоз. Поэтому путь к ремонту тоже будет долгим.

"Данное решение будет принято до конца этого года. Мы идём либо по ремонту моста или строительству дороги, которые будут реализованы 25-26 год. На данный момент мост принят в муниципальную собственность, иначе мы не могли бы участвовать в программах его ремонта. Также принята в муниципальную собственность сама дорога, ведущая к данному СНТ", - пояснил Алексей Сальников.

Пока вопрос о строительстве дороги и моста решается на бесконечных заседаниях, люди продолжают спотыкаться о кочки и перепрыгивать лужи в надежде не рухнуть в грязь. И очень верят, что, хотя бы новая администрация всё-таки сдержит слово.