Главархив Москвы опубликовал списки награжденных участников войны 1812 года

Найти предков с 1812 года теперь можно через Главархив, который открыл доступ к новым документам.

Составить генеалогическое древо вполне можно самостоятельно - достаточно зайти в новый раздел виртуального музея "Герои войны 1812 года". Там собраны данные обо всех, кто отличился в сражениях с наполеоновским войском: офицерах, рядовых, горожанах. А вот в увесистом фолианте за 1813 год содержится сообщение о награждении, в том числе и московских крестьян, - событие экстраординарное.

"Если для горожан в те времена это было нормальным, то крепостных крестьян того времени не награждали, потому что награждения автоматически влекли за собой ряд благ, которые присущи были вольным людям. И это не очень приветствовалось, но настолько были исключительными заслуги у ряда крестьян, что их наградили", - говорит Марьям Кустова, главный хранитель фондов Главархива Москвы.