Настойчивая куница попыталась проникнуть в квартиры химчан

В Химках появилась куница, которая настойчиво пытается проникнуть в квартиры, заглядывая в окна и стуча носом по стеклу.

Наглый, но такой очаровательный визитёр был замечен в нескольких местах района. Жителям советуют всё же закрывать форточки, потому что выдворить гостя будет сложно. К тому же куница - хищник, и непредсказуемый. Осенью молодняк нередко выходит в поисках нового места, чтобы создать семью. К тому же город полон соблазнов: помойки, магазины, добрые жители. Однако подкармливая куниц, люди отучают их самостоятельности.