Жители района Щукино спасают редкие советские скульптуры

Жители столичного района Щукино спасают скульптуры, которые долго "прятались" под землёй. Восстанавливают гипсовые фигуры по уцелевшим фрагментам. И если физкультурника ещё как-то можно было узнать, то черты теннисистки пришлось искать по старым фотографиям. Какой она была?

Ничего лишнего остаться не должно! Физкультурника сейчас освобождают от слоёв краски. За почти 90 лет появились и другие проблемы и повреждения. Сильнее всего у таких скульптур - объясняют реставраторы - страдают ноги и руки. Но всё утраченное восстановят.

"Необходимо будет восстановить пальцы. Здесь будут металлические штифты, повторяющие контур пальца. Палец будет вылеплен в соответствии с фотографиями", - сообщил Андрей Пасхин, скульптор, реставратор.

Спасают, впрочем, не только физкультурника. То, что у каждой легенды есть вполне реальное основание, жители дома на улице Маршала Василевского этим летом убедились наглядно. Долгие годы здесь рассказывали историю о закопанной в землю статуе. Да сказки это, шутят старожилы, считало новое поколение. Но когда у дома появилась строительная техника, началось благоустройство, героиня легенд напомнила о себе.

Старожилы приблизительно знали, где искать. Раскопки длились три дня. Обнаружили почти все фрагменты скульптуры девушки-теннисистки. Появилась она еще в тридцатых годах прошлого века. Здесь был военный городок. А территорию двора и ближайший стадион как раз и украшали фигуры спортсменов. В девяностые годы началось строительство новых домов, стадион снесли, а вместе с ним и большую часть скульптур. Девушку-теннисистку зацепил и разбил экскаватор.

А физкультурника всем вместе удалось отстоять. Председатель дома Зоя Минигалиева вспоминает - были молодые тогда и смелые. Сейчас статуям ничего не угрожает. Физкультурника реставрируют на месте. А теннисистку и вазы - в мастерской. Работа не из простых, ведь скульптура девушки - это множество фрагментов.

Сложнее всего будет восстановить голову, которая так и не была найдена. Известно, что автор этих работ - советский художник Арменак Степанянц. Его статуи тогда тиражировали по всему Советскому Союзу. Красавицы-спортсменки украшали Севастополь, Куйбышев, Волгоград. И сейчас жильцы дома ищут аналогичные скульптуры теннисисток, чтобы достоверно восстановить лицо. Пока выяснили - пусть и фрагментарно, но уцелела лишь одна единственная - из их двора.

"Пока все жители переживали-искали - как же вернуть её лицо, удалось найти как раз одну фотографию с очень пригодным качеством для установления именно черт - и она нашлась по той копии, которая была установлена в Сталинграде", - рассказала Дарья Иванова.

Эту фотографию как раз и возьмут в работу реставраторы. Они обещают - скульптура девушки-теннисистки вернется в родной двор, где её так ждут, будущей весной.