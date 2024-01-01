Международная битва роботов пройдет в Екатеринбурге

Второй отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов стартует уже на днях. 26 октября на территории международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо" (г. Екатеринбург) будут состязаться 48 команд из России, Индии, Казахстана, Ирана и Китая.

С 2024 года соревнования проходят в двух дисциплинах:

"Битва роботов";

"Битва мини-роботов", участники возрастной категории 10-17 лет.

Чемпионат проводится по распоряжению Правительства Российской Федерации в целях развития и поддержки современных цифровых технологий. На чемпионате и международной площадке по обмену опытом в области робототехники встречаются лучшие технологии со всего мира, чтобы показать своё мастерство и сразиться за общий призовой фонд 6,6 млн руб.

По итогам финала из 32 команд определяется победитель чемпионата и команды, занявшие 2 и 3 место.

Первый отборочный этап состоялся 26 сентября в Москве на площадке "ЦСКА Арена", в нем приняли участие 48 команд из России, Беларуси, Бразилии, Индии, Ирана и Китая.