Премьер Индии поблагодарил Путина за дружбу и гостеприимство

Глава правительства Индии Нарендра Моди выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину "за теплое и радушное гостеприимство", а также за дружбу. Во вторник, 22 октября, индийский политик прибыл на казанский саммит БРИКС.

Моди назвал счастливой возможностью свой приезд в Казань — "такой прекрасный город", с которым Индия имеет глубокие исторические связи.

Владимир Путин, встречая премьера Индии, напомнил про высокий уровень взаимного доверия. Когда переводчики принялись переводить слова президента России для Моди, российский лидер с улыбкой отметил: "У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете", сообщает РИА Новости.

Накануне поездки Нарендры Моди в Россию МИД Индии отмечал, что участие в саммите в Казани "даст возможность оценить прогресс, достигнутый в рамках инициатив, выдвинутых БРИКС, а также наметить возможные сферы для будущего сотрудничества".

В августе Моди заявил Путину, что хотел бы помочь в урегулировании украинского кризиса. С этой позиции он проинформировал президента России о своем визите в Киев и встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским.