Москвичам посоветовали "переобуть" автомобили в зимнюю резину

Для автолюбителей Москвы и Подмосковья настало время заменить летнюю автомобильную резину на зимнюю. Об этом во вторник, 22 октября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог призвал "иметь в виду, что раз температура ночью уже около нуля градусов, а днем максимальные температуры — плюс 5 — плюс 6 градусов", то большую часть суток столбики термометров показывают ниже пяти градусов тепла.

Это означает, что "нужно все-таки уже думать о смене резины", отметил Вильфанд. Он отметил, что "с выходных и в течение следующей неделе можно уже не спеша, но с уверенностью менять колеса", сообщает "Интерфакс".

Прежний прогноз Вильфанда о сроках "переобувки" автомобилей в Москве оправдался. Эксперт отмечал, что в столичном регионе задумываться об этом нужно будет не ранее 20 октября, а вот в других субъектах Российской Федерации это следовало сделать раньше.

Между тем эксперт прогностического центра "Метео" Александр Ильин пообещал, что в Москве до пятницы, 25 октября, сохранится преимущественно пасмурная погода без существенных прояснений, вероятны небольшие дожди. При этом не исключено, что местами пройдут осадки с примесью слабого мокрого снега.