ВС России отразили две контратаки ВСУ в Курской области

Подразделения группировки войск "Север" отразили две контратаки ВСУ на курском направлении.

Атаки противника пресечены в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Николаево-Дарьино, сообщили в Минобороны России.

Кроме того, ВС России нанесли поражение 10 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плехово, Свердликово и Черкасская Конопелька.

За сутки ВСУ потеряли в курском приграничье более 340 человек. За все время боевых действий в регионе – более 15,6 тысячи военных.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил о сбитых над регионом двух вражеских ракетах и трех беспилотниках самолетного типа.