Алена Яковлева вышла на связь после экстренной госпитализации

Алена Яковлева много работает. Ее график расписан на недели вперед. Так, накануне, 21 октября, у популярной актрисы должна была состояться творческая встреча в Государственном академическом театре имени Вахтангова. Однако ее пришлось отменить из-за проблем со здоровьем артистки.

Оказалось, что после успешного спектакля Алена Яковлева была экстренно госпитализирована в НИИ имени Склифосовского. Прибывшие на вызов врачи скорой помощи заподозрили у знаменитости аппендицит и решили доставить ее в медицинское учреждение.

Журналисты связались с артисткой. Алена Яковлева поспешила успокоить встревоженных репортеров. Она рассказала, что проходит обследование и сдает анализы. Если подозрения врачей на аппендицит подтвердятся, то в ближайшие дни Яковлеву ждет операция.

"Врачи тут хорошие, диагностика отличная. За мной наблюдают лучшие специалисты, так что не переживайте. Все будет хорошо", - оптимистично сообщила Алена Яковлева Агентству городских новостей "Москва".

Ранее Алена Яковлева посетила столичный пункт отбора на контрактную службу. Она высоко оценила его работу и отметила, что работники культуры должны поддерживать и поднимать дух граждан, которые идут на военную службу по контракту.