Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Овны
Сегодня Солнце входит в Скорпион – знак, который для Овнов означает сферу глубоко личных тем. В ближайший месяц занимайтесь тем, что вас беспокоит.
Тельцы
Сезон личной жизни продолжается! Свободным Тельцам стоит проанализировать свой опыт, а семейным — обратить внимание на проблемы партнера.
Близнецы
Хронические болезни могут напомнить о себе Близнецам. В следующие 30 дней будьте особенно аккуратны, берегите себя и занимайтесь здоровьем.
Раки
Раков ждет месяц любви и творческого вдохновения, а также самовыражения. Однако не забывайте и о детях, любимом человеке – они порадуют вас в ответ.
Львы
Львы захотят заняться домашними делами и навести порядок в личных вещах. Пока Солнце в Скорпионе, вы можете сделать ремонт или переехать.
Девы
Девы проведут ближайший месяц интересно и активно. Вы будете много общаться с братьями и сестрами, перемещаться по городу, знакомиться.
Весы
Весам придется целый месяц решать финансовые вопросы. Но старайтесь держать при себе свои успехи, тщательно все обдумывайте и планируйте.
Скорпионы
С днем рождения, Скорпионы! Ваше время пришло: Солнце вошло в ваш знак, привлекая к вам внимание, так что еще 30 дней вы будете у всех на виду.
Стрельцы
Для Стрельцов наступает период духовных поисков, размышлений. Снизьте активность, отложите амбиции на потом – у вас еще будет время для этого.
Козероги
Вы можете быть интересным собеседником! Козероги расширят список своих контактов, будут активно знакомиться и находить единомышленников.
Водолеи
Водолеям, желающим сменить работу, пора действовать. Начните уже сегодня искать информацию, обновлять свое резюме, изучать чужой опыт и советы.
Рыбы
Рыбы задумаются о получении образования или заинтересуются тем, что изменит мировоззрение. Кто-то из блогеров может стать вашим наставником.