Песков рассказал, будут ли в Казани обсуждать расширение БРИКС

Тема расширения БРИКС не стоит на повестке саммита в Казани. Об этом во вторник, 22 октября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом спикер Кремля подчеркнул, что по вопросу расширения БРИКС "существуют разные точки зрения и как раз сегодня все это будет обсуждаться", но подробности не привел, пишут "Известия".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что многие государства понимают, что "за БРИКС, который уже стал крупнейшим экономическим центром, — будущее".

Заместитель российского министра иностранных дел и шерпа России в БРИКС Сергей Рябков заявил, что совмещать дальнейшее расширение с эффективностью практической работы непросто, хотя Россия уважительно относится к стремлению Турции присоединиться к БРИКС.