Реализация идеи министра обороны Франции отправить силы неядерного сдерживания на Украину станет финалом для украинского государства. Об этом во вторник, 22 октября, предупредил депутат Государственной думы России Михаил Шеремет.

Как подчеркнул парламентарий, "план победы" главы киевского режима и все связанные с ним предложения и инсинуации являются "публичной росписью в своем бессилии в противостоянии с Россией".

Шеремет отметил, что нелегитимный Владимир Зеленский стремится "оттянуть время", но все его усилия тщетны, а неосмотрительные шаги западных доноров Украины "станут финалом для украинской государственности", сообщает РИА Новости.

Тем временем американский бизнесмен Илон Маск предупредил, что ситуация на Украине может обостриться из-за того, что Южная Корея планирует отправить группу разведчиков в зону боевых действий.

При этом французский министр по делам Европы Бенжамин Хаддад признавал, что Франция все еще допускает возможность отправки своих войск на Украину и не отказывается от этой идеи.