Собянин одобрил строительство двух объектов на западе и северо-востоке Москвы

Спортивный комплекс будет построен в столичном районе Ростокино. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, многофункциональный бизнес-центр появится в Можайском районе.

"Одобрили планы строительства двух объектов на северо-востоке и западе Москвы: спортивного комплекса на ул. Сельскохозяйственная в районе Ростокино; многофункционального бизнес-центра на ул. Верейская в Можайском районе", – говорится в сообщении.

Как отмечается, объекты построят инвесторы по программе стимулирования создания мест приложения труда.

"В результате город получит свыше 1,1 тысячи новых рабочих мест. За четыре года программа охватила практически все районы города. Заключено уже больше 130 соглашений", - добавил Собянин.

На прошлой неделе Собянин рассказал о развитии социальной и деловой инфраструктуры в столице. Так, с начала года в городе построили 158 нежилых объектов - это порядка трех миллионов квадратных метров.