Четверо пострадали при жесткой посадке вертолета в Нижегородской области

Пилот, врач, медсестра и пациент пострадали при жесткой посадке вертолета санитарной авиации в Нижегородской области.

Пострадавших вынесли на носилках, сообщает газета "Известия". Их эвакуируют двумя вертолетами и наземным санитарным транспортом в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко, заявили РИА Новости в региональном Минздраве.

"Пострадавшие получили характерные травмы - переломы, ушибы, их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сообщил собеседник агентства.

Всего в вертолете находились пять человек, второй пилот не пострадал. Правоохранительные органы начали проверку.

Инцидент произошел утром 22 октября в лесу недалеко от Ивановской областной больницы. При посадке у вертолета повредились шасси и винт. По предварительным данным, ЧП произошло из-за проблем технического характера.

Пилоты сработали грамотно и смогли в экстремальных условиях посадить вертолет, благодаря чему все обошлось без серьезных последствий.