Лепс сообщил о троих детях от невесты-внучки

Григорий Лепс не скрывает своих романтических отношений с 18-летней Авророй Киба. Его, очевидно, совершенно не смущает внушительная разница в возрасте. А вот в Сети пользователи уже окрестили ее "невестой-внучкой". Более того, у артиста далеко идущие планы относительно молоденькой избранницы.

"Моя мечта довольно обыденная... Родить детей и дождаться хотя бы того, что они закончат школу. Прожить достаточное количество времени, чтобы это увидеть. К тому времени я бы хотел все-таки что-то из себя представлять как артист. Это довольно большой срок, 15-16 лет, немало, но можно", - сообщил Лепс в программе "Тема" на RU.TV.

Он признался, что хочет еще троих детей. Напомним, что у артиста пока четверо наследников. От первого брака у Григория Лепса есть дочь Инга. Сейчас ей 39 лет, она вышла замуж и уже сделала артиста дедушкой. От второй супруги Анны Шаплыковой у него две дочки Ева и Николь и сын Иван. Кстати, Николь, Иван и Анна сейчас находятся в Лондоне, куда недавно приехала учиться Аврора Киба.