Российский лоукостер запустил услугу "Еда в полет"

Авиапассажирам, летающим рейсами российского лоукостера "Победа", предложили новую услугу – "Еда в полет". Теперь за дополнительную плату можно заказать питание на рейсах в/из московского аэропорта Внуково.

Как сказано в сообщении авиаперевозчика, услуга "Еда в полет" доступна к заказу с 27 октября 2024 года по более чем 55 направлениям, в том числе международным. Цена блюд начинается от 300 рублей, напитков - от 90 рублей.

В пресс-службе "Победы", входящей в Группу "Аэрофлот", напомнили, что "Еда в полет" доступна и на рейсах в/из московского аэропорта Шереметьево, а также из Санкт-Петербурга по 70 с лишним направлениям. Приобрести ее можно на официальном сайте или в мобильном приложении при покупке билетов не позже чем за 24 часа до вылета. Заказ принесет бортпроводник сразу после взлета, передает ТАСС.