На саммите БРИКС в Казани обсудят общий проект финансово-расчетной системы

Участники саммита БРИКС в Казани предметно обсудят общий проект финансово-расчетной системы. Об этом во вторник, 22 октября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политик опроверг предположение о том, что речь может идти о системе BRICS Bridge, но от конкретики воздержался.

Песков ограничился подтверждением того, что "общий проект финансово-расчетной системы с разными измерениями обсуждается и будет предметно обсуждаться в ходе многосторонних встреч", сообщает РИА Новости.

Ранее источники рассказали, что БРИКС планирует ориентироваться на mBridge — международную платежную систему, которая частично управляется "бастионом западного порядка" Банком международных расчетов.

Еще в мае 2023 года сообщалось, что Бразилия предлагает создать единую валюту БРИКС для отказа от доллара. Там отмечали, что применение доллара в расчетах между членами объединения "становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США" в отношении России и Китая.