Зеленский опроверг увольнение главы ГУР и министра обороны

Глава киевского режима Владимир Зеленский опроверг курсирующие слухи о том, что планирует уволить с занимаемых должностей руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова* (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, связанных с терроризмом и экстремизмом) и главу Минобороны Рустема Умерова.

Как заверил Зеленский, комментируя слухи о кадровых перестановках, он "не собирался этого делать", хотя соответствующая "информация ходила, да". Однако планов менять главу ГУР нет, "по Умерову не было тоже такого вопроса", цитирует политика Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

В начале октября источники рассказали, что офис Зеленского обсуждает увольнение Буданова* и Умерова, а также главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Власти якобы недовольны не только профессиональными провалами этих персон, но и конфликтами между ними, а также излишней медийностью.

Украинский нардеп Марьяна Безуглая заявила, что все беды ВСУ — "из-за отсутствия системы, которую нынешний генералитет просто не способен построить из-за своего IQ, отсутствия желания и коррумпированности". Она потребовала от главкома Сырского уйти в отставку.

* внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, связанных с терроризмом и экстремизмом