Задержан фигурант по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной

В уголовном деле, возбужденном после заявления Ларисы Долиной, которая лишилась роскошной квартиры в центре Москвы в результате хитроумной аферы, появились подвижки. В частности, задержан житель Йошкар-Олы 43 лет. Ему артистка перевела три миллиона рублей. После этого мужчина оставил себе 30 тысяч как процент за услугу, все остальные деньги ушли мошенникам. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения, передает телеграм-канал SHOT.

Ранее процесс по иску Ларисы Долиной о признании недействительной сделки по продаже ее квартиры объявили закрытым. Решение принял Хамовнический суд Москвы.

Напомним, народная артистка сообщила летом, что мошенники обманом вынудили ее продать квартиру в центре столицы. Расследуется уголовное дело о мошенничестве, ущерб оценили в 200 миллионов рублей. По данным прокуратуры, телефонные аферисты уговорили Долину под предлогом сохранения денег перевести их на якобы безопасные счета, а также передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры.

В результате теперь владелицей элитной недвижимости народной артистки является некая мать-одиночка Полина Лурье. Также в рамках дела была задержана 53-летняя женщина-курьер — москвичка Анжела Цырульникова.