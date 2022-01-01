Город Изюм в Харьковской области, подконтрольный Киеву, наводнили военные ВСУ. Боевики занимают дома местных жителей, сообщила российская администрация региона со ссылкой на очевидцев.

Изюм находится относительно далеко от линии боевого соприкосновения. Так что украинские боевики занимаются мародерством и пьянствуют. Мужскому населению города приходится скрываться. Сотрудники ТЦК отлавливают мужчин, чтобы восполнить потери ВСУ, сообщила администрация в своем Telegram-канале.

На блокпостах, расположенных на дорогах в направлении Изюма, дежурят националисты, которые обирают проезжих. Горожане, которые занимаются торговлей, каждый раз вынуждены откупаться, чтобы провезти свой товар через блокпосты. Отмечается, что жилье в городе не восстанавливают с 2022 года.