Киркорова проверят на пропаганду ЛГБТ* после его фразы "Котик, дай мне в ротик"

Недавно Филипп Киркоров принял участие в программе Димы Масленникова. Один из героев изобразил квадробера - предстал перед камерами в образе кота. Тут-то Филипп Киркоров с совершенно непроницаемым лицом выдал сакраментальное: "Котик-котик, дай мне в ротик". На секунду в студии воцарилась ошеломленная тишина, а потом ведущие и герои стали смеяться. Филипп же совершенно спокойно пояснил, что эта фраза была очень популярна в пору его детства.

Тем не менее на сказанную в шутку фразу поп-короля обратили внимание православные активисты из движения "Сорок Сороков". Они объяснили, что не смогли пройти мимо, потому что большинство зрителей Масленникова — дети. В результате активисты подали заявление в полицию, сообщает телеграм-канал Mash.

* - движение, признанное экстремистским и запрещенное в России.