Зеленский признал связь переговоров по Украине с итогами выборов в США

Перспективы мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине зависят от результатов президентских выборов в США. Украинский лидер Владимир Зеленский признал эту связь в беседе с журналистом Франс Пресс.

Зеленский сослался на разговоры с кандидатами на выборах в США. По его словам, он ожидает, что после победы следующий американский президент должен "продемонстрировать свою политику очень быстро" и не ждать до инаугурации в январе.

Также украинский лидер признал, что немецкое руководство скептически относится к присоединению Украины к НАТО. Зеленский считает, что Берлин опасается реакции Москвы, передает РИА Новости.