Президент России Владимир Путин не одинок, за ним стоит коалиция союзников. Это показывает саммит БРИКС и присутствие на нем мировых лидеров, сообщает телеканал CNN.

В сообщении сказано: Запад хочет, чтобы Путин был изолирован. Однако масштабный саммит, который проводит российский лидер, демонстрирует, что он далеко не одинок. За ним стоит формирующаяся коалиция стран.

Саммит БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, уже назвали самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Как рассказали в Кремле, в Казань приехали представители 36 стран и руководители шести международных организаций. 22 государства представлены на высшем уровне.