Путин назвал отношения Москвы и Пекина образцом для подражания

Сотрудничество Москвы и Пекина - один из главных стабилизирующих факторов в мире. Страны продолжают наращивать координацию на всех многосторонних площадках для обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка, заявил Владимир Путин.

Президент России встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани. Глава российского государства отметил, что отношения России и Китая – образец того, как должны строиться отношения между странами.

Отметил Путин и успешное взаимодействие в экономике. Россия и Китай успешно реализуют совместные проекты в сферах транспорта, энергетики и сельского хозяйства, приводит слова российского президента РИА Новости.