ВС России сорвали ротацию частей ВСУ в курском приграничье

Попытку ротации подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области сорвали разведчики группировки ВС России "Север". Они нанесли удары по украинским боевикам, которые пытались скрыться в лесополосе, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что разведчики выявили несколько скоплений живой силы ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов. Разведка установила, что украинские боевики пытались провести ротацию подразделений на своих боевых позициях.

Проанализировав разведданные, российские военные приняли решение об ударе по выявленным целям. Выждав подходящий момент, разведчики запустили боевые дроны, которые поразили пытающихся скрыться в лесополосах боевиков ВСУ.