Эпоха "Разделяй и властвуй" завершается. Наступает эпоха "Объединяй и процветай", заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Как написал журналист в социальной сети X, саммит БРИКС в Казани символизирует начало новой эпохи в мире. Боуз отметил, что на саммите встречаются десятки лидеров стран, а также тысячи делегатов. Они обсуждают партнерство, благополучие и мир.

Саммит БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, уже назвали самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Как сообщили в Кремле, на форуме будут представители 36 стран и руководители шести международных организаций. 22 государства представлены на высшем уровне.