В Минобороны сегодня сообщили: подразделения группировки войск "Запад" освободили населённый пункт Новосадовое Донецкой народной республики. Село расположено вблизи границы ДНР, ЛНР и Харьковской области и имеет важное стратегическое значение. Рядом проходит дорога на Славянск и Краматорск, в сторону которых сейчас активно продвигаются наши бойцы. Новые рубежи российские военные занимают и на других участках фронта.

Артиллеристы сейчас чуть ли не в три смены трудятся - поддерживают наступление штурмовых отрядов. Выявленную в большинстве случаев с воздуха цель сначала отрабатывают пушками. Когда от авиаразведки придёт подтверждение о поражении - только тогда выдвигается пехота.

По поступающей информации, Селидово не только взято в клещи. Сообщается, что российские подразделения вошли на городские улицы с севера, востока и юга. На этом участке у ВСУ катастрофически не хватает людей, чтобы противостоять наступлению российской армии. Штурм города ведётся множеством малых групп, что серьёзно осложняет для ВСУ их обнаружение и оперативное реагирование.

Аналогичная ситуация возле Курахово. Есть данные, что наши штурмовики также уже на городских улицах восточной окраины города. В данном случае наступательные действия поддерживает батарея 130-миллиметровых гаубиц М46. Очередной целью стал вражеский пункт управления беспилотниками. Его разбили с двух выстрелов. И на других направлениях в зоне проведения СВО российская армия развивает свой успех.

В Курской области несколько дней назад наши подразделения освободили и зачистили от противника Любимовку. И вот ВСУ попытались провести контратаку. С воздуха был зафиксирован заход на территорию нашей страны четырёх броневиков с пехотой и двух танков. Наступление велось в направлении населённого пункта Зелёный шлях. Результат очевиден. Уйти смог только один танк. Остальная техника сгорела. ВСУ убитыми потеряли целую роту. Четверым солдатам повезло - они сдались в плен и выжили.