Сотрудничество в различных сферах, а также вопросы глобальной и региональной политики обсудят участники трехдневного саммита БРИКС, стартовавшего сегодня в Казани. В первый день его работы Владимир Путин провел серию двусторонних встреч со своими коллегами - лидерами Китая, Индии, Южно-Африканской республики и Египта - и пообщался с главами делегаций на неформальном обеде в здании Казанской ратуши - первом сегодняшним совместном мероприятии. Основная программа запланирована на следующие два дня - делегации продолжают прибывать в столицу Татарстана - в том числе из приглашенных на встречу стран-партнеров БРИКС.

Высоких гостей Владимир Путин лично встречает в здании Казанской ратуши. С каждым – протокольное фото. Саммит БРИКС официально открывают деловым обедом, точнее сказать, ужином. С культурной программой. Кто-то явно узнает знакомые мелодии.

Позади – настоящий дипломатический марафон. 36 стран, из них 22 представлены на высшем уровне! Пожалуй, еще никогда к саммиту БРИКС не было такого внимания со стороны мирового сообщества. Эти кадры сегодня облетели соцсети. Китайский борт номер один сопровождают российские истребители.

В аэропорту председателя Си встречал почетный караул. Прямо у отеля, где поселилась китайская делегация, жители города с плакатами "Добро пожаловать".

"Российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. И мы можем с полной уверенностью утверждать, что они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами", - отметил Путин.

"Этот саммит имеет большое значение. Я узнал, что 400 лет назад Великий чайный путь, который соединил наши страны, также проходил через Казань. И через этот путь китайский уишаньский чай везли именно в Россию", - сказал Си Цзиньпин.

БРИКС сегодня это почти половина жителей нашей планеты. Которые производят четверть мирового ВВП. А по паритету покупательной способности в совокупности обогнали даже страны "семёрки". В сотрудничестве с альянсом так или иначе заинтересованы больше 30 стран. А начиналось всё с четырех. России, Китая, Индии и Бразилии.

Премьера Индии Владимир Путин приветствует как дорого друга. Ну а сам Нарендра Моди тут же выложил в соцсети пост на русском языке. Отношения Москвы и Нью-Дели носят характер особо привилегированного партнерства. Важный его шаг – открытие в Казани индийского консульства.

Страны БРИКС, заявил сегодня помощник российского президента Юрий Ушаков, согласовали формулировку по Украине, которая войдет в итоговую декларацию саммита. Сам Киев, к слову, позабыв о нормах дипломатии, раскритиковал генсека ООН. За то, что тот приехал в Казань. Напомнив, что так называемый мирный саммит Зеленского в Швейцарии Антониу Гутерриш проигнорировал. Истерика и в западных СМИ:

"Россия возвращается в качестве мощного глобального игрока с большим количеством друзей. Несмотря на более чем двухлетние усилия Соединённых Штатов по изоляции России. Запад – всего лишь мировое меньшинство, а БРИКС стал мощным символом падения американского престижа в Глобальном Юге".

Выражается это и в постепенном отказе от доллара при взаимных расчетах. Тему Владимир Путин поднимает на переговорах со своим коллегой из Южной Африки Сирилом Рамофозой.

"Россия придаёт особое значение укреплению отношений со странами Африканского континента. Профильные ведомства наших стран взаимодействовали в финансовой сфере в целях расширения использования во взаимных расчётах национальных валют и создания собственной независимой платёжной системы", - отметил Путин.

"Мы считаем Россию очень ценным союзником и другом. Вы с самого начала нас поддерживали, с тех дней, когда мы боролись с апартеидом, и до нынешних времён. Очень отрадно нам быть здесь", - говорит Рамафоза.

Ну а реализации совместных проектов помогает Новый банк развития стран БРИКС во главе с Дилмой Руссефф.

"С 18 года профинансировано, по-моему, аж 100 проектов на сумму 33 миллиарда долларов. Увеличение расчетов в местных валютах позволяет снизить оплату за обслуживание. Повысить независимость финансовую стран-участниц БРИКС", - отметил Путин.

По итогам встречи в Казани в БРИКС появится новый статус: государство – партнер организации. Двери которой открыты. Впереди еще два дня работы саммита. В среду БРИКС соберется в привычном составе. В четверг пройдет заседание в формате "плюс аутрич". Россия как председатель пригласила на него соседей по СНГ, страны Латинской Америки, Азии и Африки. Ведь новый справедливый миропорядок формируется здесь и сейчас.