На развитие инфраструктуры в Арктике направят 4,5 млрд рублей

Почти 4,5 миллиарда рублей предусмотрено в проекте бюджета на три года на модернизацию инфраструктуры в Арктике. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной развитию этого региона.

Средства в первую очередь пойдут на обновление общественного транспорта и благоустройство городской среды. Ещё одна важная мера поддержки - ипотека по льготной ставке 2%. Программа по решению президента продлена до 2030 года. Ей воспользовались 8 тысяч семей. Кроме того, более 9 тысяч жителей получили участок по программе "Гектар в Арктике". В фокусе особого внимания - развитие Северного морского пути. Он является главной транспортной артерией для доставки грузов людям.

"Арктика – это более четверти всей территории нашей страны, где проживают примерно 2,5 миллиона человек. Сейчас там действуют крупнейшая в мире свободная экономическая зона и три территории опережающего развития", - отметил Мишустин.