Кремль: Страны БРИКС согласовали позицию по Украине

Страны БРИКС согласовали общий подход по конфликту на Украине. Формулировка уже согласована, она не вызывает ни у кого возражений, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Помощник президента уточнил в эфире Первого канала, что согласована общая позиция членов объединения. Общий подход удалось согласовать, формулировка будет включена в итоговую декларацию саммита БРИКС.

Ушаков также сообщил, что на статус государств-партнеров БРИКС сейчас претендуют тринадцать стран. Помощник президента отметил, что это предмет консультаций между делегациями государств, участвующих в проходящем в Казани саммите объединения.