Политолог о будущем БРИКС: "В будущем организация может стать мощнее G7"

В столице Татарстана начал работу саммит группы БРИКС. Кроме 10 стран-членов объединения, в Казань прибыли представители ряда других государств и международных организаций. Всего более 30 делегаций. Общие мероприятия форума начнутся в среду, а вторник Владимир Путин посвятил двусторонним встречам.

О будущем БРИКС с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций.

- Немало стран хотят вступить в БРИКС, что говорит о ее влиянии. С другой стороны, совсем недавно БРИКС представляла собой пятерку грандов не-западного мира. А сейчас группа расширяется, и ее состав уже не так ясен. С этой точки зрения, нужно ли стремиться к расширению БРИКС или, возможно, наоборот, ограничить прием?

- Российские власти, российская дипломатия говорит о том, что тот формат, который существует сейчас, Россию вполне устраивает. Сегодня стоит вопрос о том, чтобы вот этой стадии близости к БРИКС, потому что процедуры приема-то нет, это, собственно, ассоциация достаточно свободная… так вот, чтобы стадии были достаточно определенными. И только пройдя их, можно стране было стать, собственно, членом БРИКС. И когда эта процедура станет более жесткой, естественно, и требования усилятся, и главное, количество членов ассоциации будет понятным. Логично оставить один предварительный статус, статус кандидата или ассоциированного члена, и туда могли бы входить страны, интересы которых, может быть, на данный момент не в полном мере с БРИКС корреспондируются.

- В повестку дня саммита в Казани включен вопрос о создании единой платежной системы, а в перспективе, возможно, единой валюты. В СМИ и в интернете уже появились публикации на тему конца гегемонии доллара. На ваш взгляд, есть ли основания для оптимизма и не слишком ли он преждевременен?

- Прежде всего, речь не идет о том, чтобы унизить доллар или евро. Речь идет о конкретных потребностях стран, которые входят в БРИКС. Причем эти потребности связаны с расчетами, межгосударственными расчетами, расчетами между коммерческими субъектами. Таким образом, чтобы это быстрее и проще осуществлять в национальных валютах. Речь идет о том, что будет создаваться единая валюта БРИКС. Конечно, косвенно, если эта система заработает, это будет постепенно ограничивать долю евро и доллара в платежах, роль евро и доллара в системе резервных валют. Эти ограничения, они будут весьма постепенными. Говорить о том, что завтра доллар или евро рухнут, конечно, преждевременно, да и, так сказать, не вполне адекватно. Между странами БРИКС тоже немало расчетов в тех валютах, которые принято считать резервными. И эта ситуация будет меняться только очень постепенно.

- Среди членов БРИКС есть страны, но прежде всего Россия, Индия, Китай, которые входят "Большую двадцатку", Шанхайскую организацию сотрудничества. Не случится ли так, что БРИКС будет дублировать эти организации или вообще может затеряться?

- Сила БРИКС как раз вот в этой неформализованности, в клубности формата. Ну и, кроме того, всё-таки и ШОС, и некоторые другие региональные структуры, они существенно меньше. БРИКС – это структура наднациональная, структура мирового уровня. Думаю, что постепенно, когда институционализация, создание структуры, система приёма, система общих платежей, когда это всё состоится, БРИКС будет очень мощной организацией, сопоставимой с G7, а возможно и более сильные.

- Как раз вы упомянули G7. БРИКС и "Группа 7, они могут сотрудничать в принципе или нас ждет новое разделение мира на два лагеря?

- Можно говорить о появлении двух полюсов. Но это не те два полюса, которыми были, например, Варшавский договор НАТО. Говорить о том, что они будут противостоять друг другу, бросать какие-то вызовы, я бы не стал. При этом степень интеграции, возрастающая в БРИКС, она, конечно, будет способствовать тому, что и доля в мировой торговле ассоциации будет расти и ослабевать, значит, роль евро и доллара. Но я думаю, что ни к глобальной торговой войне, ни к геополитическому противостоянию, аналогичному тому, что мы наблюдали во времена СССР и США, вот этой глобальной битвы, 60-70-х годов прошлого века. Ничего подобного не будет.