В ночь на среду, 23 октября, были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Как рассказало Министерство обороны России в своем Telegram-канале, средства противовоздушной обороны ликвидировали и перехватили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов.

При этом 4 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области и десять — сбиты над территорией Республики Крым.

Кроме того, морская авиация Черноморского флота ликвидировала четыре украинских безэкипажных катера, которые пытались прорваться Крымскому полуосторову.

20 октября Минобороны сообщало, что авиация и артиллерия ВС РФ нанесли точные удары по местам временной дислокации иностранных наемников, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам их подготовки и запуска в Сумской и Харьковской областях.

При этом Россия продолжает развивать собственные беспилотники. В августе сообщалось, что российские специалисты создали ударный дрон "Ночная ведьма" со сбросом четырех боеприпасов, который является усовершенствованным аналогом украинской "Бабы-яги".