Герои СВО: рядовой Смирнов точным выстрелом уничтожил беспилотник

Новые подвиги наших военнослужащих в зоне СВО.

Рядовой Данила Смирнов обнаружил вражеский дрон-камикадзе вблизи от наших позиций и точным выстрелом поразил беспилотник. Тот сдетонировал в воздухе, не причинив вреда нашим подразделениям.

Гвардии ефрейтор Олег Вершков в составе арт-батареи поддерживал продвижение российских штурмовиков. Именно его расчет сорвал попытку противника выйти во фланг нашим наступающим отрядам. Враг, потеряв три единицы бронетехники и большое количество живой силы, отступил.