Российские вооруженные силы продолжают теснить врага на всех участках фронта.

Расчеты зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" группировки "Запад" круглосуточно обеспечивают нашим войскам надёжный щит от угроз противника с воздуха. Недавно был уничтожен разведывательный вражеский дрон "Лелека", обнаруженный при помощи радиолокационной станции кругового обзора. "ТОР" может поражать широкий спектр целей - самолеты, вертолеты и даже баллистические ракеты. Сейчас комплексы в основном работают по украинским БПЛА.

"Очень много беспилотников, низколетящие до 150 метров, обнаружили мы где-то на дальности 6-7 километров. Плохо, что очень низко идут. Но ничего, нашли, сопроводили, доложили. Начальство нам разрешило пуск", - говорит заместитель начальника расчета с позывным "Куба".

А на Херсонском направлении самоходки "МСТА" группировки "Днепр" точными ударами ликвидировали опорник с засевшими в нём боевиками. Заброшенный дом обнаружила разведка и артиллеристы оперативно выдвинулись на огневые позиции, не оставив никаких шансов противнику.