Осенние дожди подступили к столице

Столичный регион с 23 октября накроют дожди. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, дожди небольшие, выпадет до 5-8 миллиметров осадков. Усилится ветер – до 15-17 метров в секунду.

Жителей Москвы и области уже предупреждали о "желтом" уровне погодной опасности: он будет действовать из-за сильного ветра с 9:00 до 21:00 в среду. Водителей призывают не парковать автомобили рядом с деревьями, пешеходам рекомендуют обходить шаткие конструкции.

Синоптик предупредил, что с 24 октября температура воздуха начнет понижаться – к Москве подойдут воздушные массы с запада и северо-запада. При этом столбики термометров не опустятся ниже 6-10 градусов Цельсия. Это немного превышает климатическую норму, передает "Интерфакс".