ООН признала значимость БРИКС

Страны БРИКС представляют около половины населения мира. Это делает саммит в Казани "важным для работы ООН", заявил заместитель официального представителя всемирной организации Фархан Хак.

Значимость БРИКС для ООН подчеркивается и таким важным фактом, как участие в саммите генерального секретаря организации Антониу Гутерриша, отметил Хак. Он добавил, что генсек регулярно участвует во встречах таких крупных организаций, как G7 и G20, что также подчеркивает их значение для международного сообщества.

Представитель ООН прокомментировал возмущение Министерства иностранных дел Украины. Киеву не понравилось, что Гутерриш принял приглашение на саммит БРИКС, но отказался участвовать в "мирной конференции по Украине" в Швейцарии, передает ТАСС.