Третья группа военных летчиков ВСУ завершила обучение в Великобритании

Третья группа украинских военных летчиков прошла обучение в Великобритании. В выпускной церемонии участвовал экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный. По его словам, пилоты скоро примут участие в боевых действиях.

Как написал Залужный в Telegram, церемония выпуска состоялась на базе Королевских ВВС в Крэнвелле. Вместе с украинским послом за ней наблюдал заместитель госсекретаря парламента Великобритании по вопросам Вооруженных Сил Люк Поллард. Бывший главком не уточнил, сколько именно пилотов было в группе и на каких самолетах они проходили подготовку.

Ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что пять групп украинских летчиков проходили обучение в Великобритании, Дании, США и Франции. Они тренировались на американских истребителях F-16, передает ТАСС.