Запад допустил потерю всей переданной Киеву техники

Западная техника, переданная Украине, скорее всего будет потеряна. Это касается и истребителей F-16, пишет издание Business Insider. Авторы материала приводят, в частности, мнение эксперта Stimson Center Уильяма Альберка. По его мнению, интенсивное использование переданной ВСУ техники означает, что практически вся она будет уничтожена.

По словам эксперта, война на Украине жестокая. Если Киев действительно задействует танки и истребители в бою, Западу не следует удивляться, если ни один из них не доживет до конца конфликта.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее назвал сумму ожидаемой от США военной помощи. По его словам, Вашингтон до конца 2024 года передаст Киеву вооружений на восемь миллиардов долларов.